Deutschland liefert weiter keine "Taurus"-Waffensysteme an Kiew

Pistorius stellt weitere Militärhilfe in Aussicht: Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärte bei einem Besuch in Kiew, mit den 1,9 Milliarden Euro sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden. Nach Angaben von Pistorius plant Deutschland weiterhin keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 16:45 Uhr