Deutschland liefert Ukraine weiteres Flugabwehrsystem - aber keine Taurus-Raketen

Granada: Bundeskanzler Scholz will trotz eindringlicher Bitten der Ukraine vorerst keine "Taurus"-Marschflugkörper in das Kriegsgebiet liefern. Stattdessen sagte er dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Rande des Europa-Gipfels in Granada ein weiteres "Patriot"-Flugabwehrsystem für die Wintermonate zu. Sein vorläufiges Nein zu "Taurus" begründete Scholz damit, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Bei den Waffenlieferungen in die Ukraine müsse beachtet werden, was die Verfassung vorgebe und was die Handlungsmöglichkeiten seien, sagte Scholz vor Journalisten auf eine Frage nach den Gründen für seine Haltung. In Deutschland kritisierten unterdessen die Union, aber auch einzelne Politiker der Koalitionspartner FDP und Grüne die Entscheidung gegen die "Taurus"-Raketen scharf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 21:00 Uhr