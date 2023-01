Deutschland liefert Schützenpanzer an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 05.01.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland liefert nun doch Schützenpanzer an die Ukraine. In einem Telefonat vereinbarten Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden, dass Deutschland Kiew Marder-Panzer zur Verfügung stellt. Nach Angaben aus Regierungskreisen soll es sich um mehrere Dutzend Schützenpanzer dieses Typs handeln, dazu kommt noch ein Patriot-Flugabwehrraketensystem. Die USA steuern rund 50 Bradley-Kampffahrzeuge bei. Frankreich hatte bereits gestern angekündigt, der Ukraine Spähpanzer zu schicken, und damit ein Umdenken bei der Bundesregierung ausgelöst. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sagte, die Entscheidung komme sehr spät, aber nicht zu spät. Wörtlich fügte die FDP-Politikerin hinzu: "Nach dem Marder kommt der Leopard. Ich bleibe dran." Anders als die Leopard-Panzer gelten Marder nicht als Kampfpanzer, kommen aber trotzdem an vorderster Front zum Einsatz und bieten den Soldaten einen ähnlichen Schutz.

