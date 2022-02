Deutschland liefert nun doch Waffen an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung ändert ihre Politik bei Waffenexporten in die Ukraine. Berlin hat entschieden, eine Lieferung von 400 Panzerfäusten aus deutscher Produktion in das Kriegsgebiet zu genehmigen. Die Waffen befinden sich in den Niederlanden und werden von diesen an die Ukraine geliefert. Das Vorgehen sei zwischen Bundeskanzleramt, Auswärtigem Amt, sowie Wirtschafts- und Verteidigungsministerium abgestimmt. Zuvor hatte der polnische Ministerpräsident Morawiecki bei einem Besuch in Berlin von Kanzler Scholz verlangt, die Zurückhaltung bei Waffenlieferungen aufzugeben. Außerdem forderte Morawiecki härtere Maßnahmen gegen Russland. Die Bundesrepublik solle einem Swift-Ausschluss Russlands zustimmen und neben dem Stopp des Projekts Nord Stream 2 auch die laufende Pipeline Nord Stream 1 abstellen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 18:15 Uhr