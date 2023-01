Deutschland liefert Kampfpanzer an die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 25.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte Regierungssprecher Hebestreit mit. Die Nachricht habe Kanzler Scholz zuvor dem Kabinett verkündet. Außerdem will Berlin auch anderen Partnerländern die notwendige Genehmigung für ihre Lieferungen erteilen. Die USA wollen offenbar ebenfalls ihre Kampfpanzer vom Typ Abrams an die Ukraine weitergeben. Das war für Bundeskanzler Scholz die Voraussetzung dafür, dass Deutschland die Ausfuhr des Leopard erlaubt. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, er sei dankbar. Allerdings gehe es nicht um die wenigen Panzer, die nun geliefert werden sollen. Der Bedarf sei viel größer. Der stellvertretende Außenminister der Ukraine, Melnyk, fordert von Deutschland außerdem die Lieferung von Tornado- und Eurofighter-Kampfjets, Kriegsschiffen und U-Booten an sein Land. Die Leopard-Panzer seien nur der erste Schritt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2023 12:00 Uhr