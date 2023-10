Deutschland liefert der Ukraine vorerst keine Taurus-Marschflugkörper

Berlin: Bundeskanzler Scholz will nach ARD-Informationen derzeit keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. An Stelle dessen verhandeln Berlin und Kiew nun über eine mögliche weitere Lieferung von "Patriot"-Abwehrraketen. Auch die Bild-Zeitung schreibt, sie habe das so aus deutschen und ukrainischen Regierungskreisen bestätigt bekommen. In den vergangenen Wochen hatten sich Bundesminister aller drei Koalitionsparteien zuversichtlich gezeigt, dass man der Ukraine die seit Mai erbetenen Taurus-Marschflugkörper noch diesen Herbst liefern könne. Nach Bild-Informationen hat Scholz aber nun in interner Runde klargestellt, dass es dazu wohl nicht kommen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 21:00 Uhr