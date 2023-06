Deutschland liefert 45 weitere Gepard-Panzer an die Ukraine

Meldungsarchiv - 24.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Deutschland will der Ukraine bis Jahresende 45 weitere Gepard-Flugabwehrpanzer liefern. In einem Interview mit der Welt am Sonntag erklärte der Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Freuding, 34 Gepard seien bereits geliefert, 15 weitere würden in den kommenden Wochen dazukommen. Darüber hinaus wolle man gegen Ende des Jahres in Zusammenarbeit mit den USA nochmals bis zu 30 weitere Panzer dieses Typs an die Ukraine abgeben. Der General sieht in der Flugabwehr eine zentrale Schwachstelle der aktuellen Gegenoffensive der ukrainischen Armee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2023 12:00 Uhr