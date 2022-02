Deutschland liefert 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen an Ukraine

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland vollzieht eine Kehrtwende in punkto Waffenlieferungen an die Ukraine. Regierungssprecher Hebestreit teilte mit, aus Bundeswehrbeständen würden den ukrainischen Streitkräften 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" zur Verfügung gestellt. Die Waffen würden so schnell wie möglich an die Ukraine geliefert. Bundeskanzler Scholz erklärte, der russische Überfall auf die Ukraine markiere eine Zeitenwende. Er bedrohe unsere gesamte Nachkriegsordnung. Daher sei es die Pflicht Deutschlands, die Ukraine nach Kräften gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin zu unterstützen. Zuvor hatte die Bundesregierung den Nato-Partnern Niederlande eine Lieferung von 400 Panzerfäusten und Estland eine Lieferung von Artilleriegeschützen aus DDR-Beständen gestattet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 19:45 Uhr