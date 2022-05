Deutschland kündigt Milliardenhilfe für Syrien an

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Deutschland hat bei der Geberkonferenz für Syrien eine Milliarde Euro an Hilfsgeldern angekündigt. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, sagte, das Geld gehe in humanitäre, Entwicklungs- und Stabilisierungsmaßnahmen in Syrien und den Gastländern, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Für die EU kündigte der Außenbeauftragte Borrell insgesamt über zweieinhalb Milliarden Euro an. Die Hilfe soll Menschen in Syrien sowie Flüchtlingen in den Nachbarländern und deren Gastgebern zugutekommen. UN-Generalkommissar Lazzarini warnte davor, die unter dem Konflikt in Syrien leidenden Menschen zu vergessen. Mehr als 15 Millionen Syrer sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 13:00 Uhr