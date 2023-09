Deutschland kündigt Hilfe für Überschwemmungsgebiet in Libyen an

Tripolis: Im Osten Libyens wird das Ausmaß der Überschwemmungskatastrophe allmählich sichtbar. Nach Angaben der libyschen Not- und Rettungsdienste sind allein in der Stadt Derna mehr als 2.300 Menschen ums Leben gekommen und 7.000 weitere verletzt worden. Zudem würden noch mehr als 5.000 Menschen dort vermisst. Die Stadtverwaltung forderte dringend nationale und internationale Hilfe an. Vier wichtige Brücken und zwei Dämme seien eingestürzt, ein Viertel der Stadt mit ihren 100.000 Einwohnern sei verschwunden. Deutschland und die EU haben schnelle Hilfe für die betroffenen Regionen angekündigt. Innenministerin Faeser sagte, das Technische Hilfswerk bereite die Lieferung von Zelten mit Beleuchtung, Feldbetten, Stromgeneratoren und Hygienematerial vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 16:00 Uhr