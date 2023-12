Deutschland ist offenbar Umschlagplatz für Captagon

Aachen: Deutschland ist offenbar zum Umschlagplatz für die Droge Captagon geworden: Bei mehreren Funden stellten Zollfahnder rund 460 Kilogramm des Aufputschmittels sicher - mit einem Marktwert von rund 60 Millionen Euro. Das teilten die Zollfahndung Essen und die Staatsanwaltschaft Aachen mit. Vier syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 33 und 45 Jahren sitzen demnach in Untersuchungshaft. Captagon ist ein in den 1960er Jahren als Medikament entwickeltes Amphetamin, das laut Behörden enthemmt und stark abhängig macht. Es wird inzwischen illegal produziert und ist im Nahen Osten weit verbreitet. Den Behörden zufolge werden die Tabletten vermehrt über Europa in den arabischen Raum geschickt, etwa versteckt in Industriegütern, weil diese kaum überprüft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 10:45 Uhr