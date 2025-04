Deutschland ist nicht mehr wichtigstes Zielland für Asylbewerber in der EU

Brüssel: In Frankreich und Spanien haben im laufenden Jahr bislang offenbar mehr Menschen Asyl beantragt als in Deutschland. Damit verzeichnet Deutschland zum ersten Mal seit langem nicht mehr die meisten Asylanträge europaweit. Das berichtet die "Welt am Sonntag, das Blatt beruft sich auf noch nicht veröffentlichte Zahlen der EU-Kommission. In Deutschland beantragten demnach bis Ende März 37.000 Menschen Asyl, das sind 41 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahrs. Die meisten Antragsteller in Europa kamen im ersten Quartal aus Venezuela, gefolgt von Afghanistan und Syrien. Die Migrationspolitik gilt bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD noch als einer der wichtigsten Streitpunkte.

