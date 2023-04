Deutschland ist laut Umfrage wenig fahrradfreundlich

Meldungsarchiv - 24.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Fahrradfreundlichkeit hierzulande lässt nach wie vor zu wünschen übrig. In einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC erhielt Deutschland dafür die Schulnote 3,96, also "ausreichend". Im Vergleich zur letzten Studie aus dem Jahr 2020 blieb die Note damit gleich. Etwas besser wurden die Bedingungen für Fahrrad-Fahrer laut dem Verband nur in Städten ab einer halben Million Einwohner. Dort habe sich das Angebot an öffentlichen Rädern und Abstellanlagen verbessert, und falsch parkende Autos seien stärker kontrolliert worden, heißt es vom ADFC. Die Umfrage stützt sich auf die Angaben von 245.000 nicht repräsentativ ausgewählten Befragten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 16:00 Uhr