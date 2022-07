Deutschland ist laut Habeck auf gutem Weg bei europäischem Gas-Notfallplan

Nachrichtenarchiv - 26.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Als Signal der Geschlossenheit will die EU einen gemeinsamen Gas-Notfallplan für den kommenden Winter beschließen. Beim Treffen der Energieminister in Brüssel liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wonach die EU-Staaten ihren Gasverbrauch zwischen August und März freiwillig um mindestens 15 Prozent verringern. Als Referenz gilt der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Falle von weitreichenden Versorgungsengpässen kann außerdem ein Unionsalarm ausgelöst werden, dann werden die Einsparziele verbindlich. Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte vor der Sitzung, Deutschland sei bereits auf einem guten Weg dorthin. Der Grünen-Politiker betonte, in den nächsten Monaten brauche man dringend Geschlossenheit und Entschlossenheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2022 12:00 Uhr