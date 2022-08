Deutschland ist laut Bundesnetzagentur auf aktuellen Gasstopp vorbereitet

Das Wetter in Bayern: gebietsweise Regen, Unwetter am Alpenrand, 16 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im nördlichen Franken meist trocken. Sonst gebietsweise Gewitter und längerer Regen. Es gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für den westlichen Alpenrand. Höchsttemperaturen zwischen 16 Grad in den Alpen und 25 Grad am Untermain. Kommende Nacht im Südosten noch Regen, später klar; gegen Morgen örtlich Nebel; Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und am Freitag freundlich und weitgehend trocken, nur im Südosten und an den Alpen ein paar Schauer. Am Samstag etwas mehr Wolken und wieder Regen.

