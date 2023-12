Deutschland ist im Kampf gegen Kinderarmut nur unteres Mittelmaß

Berlin: Deutschland belegt im Kampf gegen Kinderarmut unter den reichen Ländern nur einen Platz im unteren Mittelfeld. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef führt Deutschland auf Rang 25 bei insgesamt 39 untersuchten Ländern. Demnach leben 800.000 Kinder in Familien, die ihre Grundbedürfnisse nur unzureichend decken können. Das heißt, ihre Wohnungen werden nicht genügend geheizt, es fehlt an Lebensmitteln und Kleidung. Unicef hat die Entwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewertet. Besonders schlecht schnitt in der Studie Großbritannien ab, wo die Zahl der betroffenen Kinder um 20 Prozent gewachsen ist. Als positive Bespiele führt Unicef Polen, Slowenien, Lettland und Litauen auf. Das Fazit der Autoren: Die Politik habe es weitgehend in der Hand, Kinderarmut effektiv zu bekämpfen.

