Deutschland ist EU-Hauptabnehmer von russischer Energie

Helsinki: Russland hat in den ersten 100 Tagen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mit Energieexporten Rekordeinnahmen erzielt. Das zeigt ein Bericht der finnischen Denkfabrik "Energy and Clean Air". Zwar wurde insgesamt weniger Brennstoff exportiert, allerdings erhöhten sich die Einnahmen wegen der gestiegenen Weltmarktpreise auf 93 Milliarden Euro. Zwei Drittel der russischen Energieexporte gingen in die EU. Hier ist Deutschland der größte Kunde. China, Indien und das EU-Mitgliedsland Frankreich haben ihre Einkäufe in Russland seit Kriegsbeginn sogar erhöht. Frankreich, so hieß es, sei damit zum weltweit größten Käufer von russischem Flüssiggas geworden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 09:00 Uhr