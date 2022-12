Deutschland ist bei der Fußball-WM ausgeschieden

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Katar ausgeschieden. Im letzten Gruppenspiel gewann die DFB-Elf zwar am Abend gegen Costa Rica 4:2. Im Parallelspiel setzte sich jedoch überraschend Japan gegen Spanien mit 2:1 durch. Damit stehen Japan und Spanien im Achtelfinale. Auch schon bei der WM vor vier Jahren war Deutschland am Ende der Gruppenphase ausgeschieden. In der Gruppe F hatten am frühen Abend Marokko und Kroatien den Einzug ins Achtelfinale geschafft - Belgien und Kanada schieden dagegen aus.

