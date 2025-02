Deutschland holt erste Medaillen bei Rodel-WM in Kanada

Zum Sport: Bei der Rodel-WM in Kanada haben Julia Taubitz und Max Langenhan die erste Goldmedaille für das deutsche Team geholt. Das Duo setzte sich in der Einsitzer-Mixed-Staffel gegen die USA und Österreich durch. Es war das erste WM-Rennen in dieser Disziplin. Und im Mixed-Wettbewerb der Doppelsitzer-Staffeln gewannen die deutschen Rodler-Teams Silber und Bronze - hinter Österreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 06:00 Uhr