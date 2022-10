Deutschland holt erneut IS-Anhängerinnen und Kinder aus Lager in Syrien zurück

Nachrichtenarchiv - 06.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin : Die Bundesregierung hat wieder mutmaßliche IS-Anhängerinnen und deren Kinder aus einem Gefangenenlager in Nordostsyrien nach Deutschland zurückgeholt. Wie Außenministerin Baerbock mitteilte, handelt es sich um vier Frauen, sieben Kinder und einen jungen Mann, der als Kind nach Syrien gerbracht worden war. Demnach sind die Frauen und der Mann direkt nach ihrer Ankunft in Haft genommen worden. Sie müssen sich für ihre Taten verantworten. Die Bundesregierung hat bislang in sechs Rückholaktionen insgesamt 26 Frauen, 76 Kinder und einen Heranwachsenden aus Nordostsyrien zurückgebracht. Ziel war es, die Kinder aus den Lagern herauszuholen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 08:00 Uhr