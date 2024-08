Deutschland hofft auf zwei Goldmedaillen heute in Paris

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat Weitspringerin Malaika Mihambo aus Heidelberg gestern abend die Silbermedaille gewonnen. Silber gab es auch für die Hockeymänner nach einer Niederlage im Finale gegen die Niederlande. Die Entscheidung viel im Penaltyschießen. Heute stehen in Paris 35 Entscheidungen an. In der Rhythmischen Sportgymnastik und im Kajak-Zweier werden Deutschland Goldchancen zugerechnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 05:00 Uhr