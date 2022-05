Deutschland hilft bei Aufklärung von Kriegsverbrechen

Merz verlangt mehr Eigenständigkeit von Deutschland

Berlin: Die bisherige deutsche Globalisierungsstrategie kommt nach Ansicht von CDU-Chef Merz an ihr Ende. Es funktioniere nicht mehr, billige Produkte zu importieren und teure zu exportieren, mit billigem russischem Gas zu produzieren und unsere Sicherheit in großen Teilen den Amerikanern zu überlassen, so Merz in der "Rheinischen Post". Die Zeit sei gekommen, dass man sich in Deutschland und in Europa so aufstelle, dass man insgesamt unabhängiger, eigenständiger und widerstandsfähiger werde.

