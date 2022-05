Deutschland hilft bei Aufklärung von Kriegsverbrechen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um mutmaßliche Kriegsverbrechen an Zivilisten in der Ukraine auzuklären helfen nun auch Spezialisten des Bundeskriminalamts. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind erste Forensik-Materialien unterwegs in Richtung Kiew. BKA-Forensiker sollen bei der Untersuchung von Leichen helfen und Schulungen für Tatortarbeiten anbieten. Dies soll zunächst aus Sicherheitsgründen "in Deutschland oder in einem Nachbarland der Ukraine" erfolgen.

