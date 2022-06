Deutschland hat sieben Panzerhaubitzen an die Ukraine geliefert

EuGH: Fluggastdaten dürfen nur in engen Grenzen verarbeitet werden

Luxemburg: Die Daten von Flugpassagieren dürfen in der EU nur noch in engen Grenzen verarbeitet werden. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil festgelegt, dass bei Flügen innerhalb der Europäischen Union gar keine Daten verarbeitet werden dürfen, sofern keine Terrorgefahr besteht. Die sogenannte PNR-Richtlinie sieht vor, dass bei Überschreiten einer EU-Außengrenze, also beispielsweise bei einem Flug nach London, Daten in großer Zahl systematisch verarbeitet werden dürfen. Dazu gehören etwa Anschrift und Telefonnummer. Eine belgische Menschenrechtsorganisation hat gegen die Umsetzung dieser Regel in Belgien geklagt. Auch Deutschland hat die entsprechende Regelung auf alle innereuropäischen Flüge ausgeweitet.

