Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland hat noch nicht über Lieferung von Kampfpanzern entschieden

Ramstein: Deutschland hat noch nicht entschieden, ob es Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefert. Das gab der neue Verteidigungsminister Pistorius am Rande der Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein bekannt. Pistorius hat sein Ministerium heute Früh nach eigenen Worten beauftragt, die konkreten Bestände zu prüfen. Die Entscheidung soll in Abstimmung mit den westlichen Partnern getroffen werden. Pistorius erklärte, dass es unter den westlichen Verbündeten durchaus unterschiedliche Meinungen darüber gibt, was die Lieferung von Kampfpanzern aus deutscher Produktion angeht. Zu Beginn des Treffens hatten die USA den Westen aufgerufen, in ihrer Unterstützung nicht nachzulassen. Verteidigungsminister Austin sagte, es sei vielmehr die Zeit, die Militärhilfen zu verstärken. Wörtlich sprach er von einem "entscheidenden Moment" für die Ukraine in einem "entscheidenden Jahrzehnt".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2023 16:00 Uhr