Deutschland hat fast 9.000 Erdbebenopfer aufgenommen

Rom: Christen weltweit bereiten sich auf den Höhepunkt des Osterfestes vor. So feiert Papst Franziskus am Abend die Osternachtliturgie im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi. Vor der großen Ostermesse morgen Vormittag auf dem Petersplatz vor voraussichtlich Zehntausenden Gläubigen ist die Osternacht der wichtigste Gottesdienst des Kirchenjahres. Franziskus will bei der Feierlichkeit wieder dabei sein, nachdem er gestern nicht am traditionellen Kreuzweg in Rom teilgenommen hatte. Zur Begründung verwies der Vatikan auf die kalten Temperaturen am Karfreitag in Rom. Das Oberhaupt der katholischen Kirche war zuletzt mehrere Tage in einer Klinik wegen einer Bronchitis behandelt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 10:00 Uhr