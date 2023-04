Deutschland hat fast 9.000 Erdbebenopfer aufgenommen

Meldungsarchiv - 08.04.2023 07:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat Deutschland inzwischen fast 9.000 Menschen aus der betroffenen Region aufgenommen. Bundesinnenministerin Faeser sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man habe schnell gehandelt und geholfen. 7.600 Visa seien für Betroffene hauptsächlich aus der Türkei ausgestellt worden, die 90 Tage bei Verwandten in Deutschland unterkommen konnten. Tausend weitere Visa habe es für den Familiennachzug gegeben, der auch für Syrer aus dem betroffenen Gebiet gelte. Bei dem Erdbeben Anfang Februar waren in beiden Länder mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 07:15 Uhr