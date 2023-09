Deutschland hat fast 32.000 geraubte Kulturgüter zurückgegeben

Magdeburg: In den vergangenen 25 Jahren hat Deutschland Zehntausende von geraubten Kulturgütern und Büchern an die Erben der einstigen Besitzer zurückgegeben. Wie Sachsen-Anhalts Kultur-Staatsminister Robra mitteilte, handelt es sich dabei um etwa 32.000 Gegenstände. In Magdeburg ist das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ansässig, das sich um die Rückgabe von NS-Raubkunst kümmert. 1998 wurde die "Washingtoner Erklärung" verabschiedet, in der sich zahlreiche Staaten dazu verpflichteten, die Verbrechen des NS-Kunstraubs aufzuklären und Lösungen für die Opfer zu finden.

