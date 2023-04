Deutschland hat einheimisches Arbeitskräfte-Potenzial weitgehend ausgeschöpft

Kurzmeldung ein/ausklappen München ist Deutschlands Pendler-Hauptstadt

München: Die Zahl der Menschen, die täglich zur Arbeit pendeln, ist in der bayerischen Landeshauptstadt so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland. Laut Statistischem Landesamt kommen jeden Tag mehr als eine halbe Million Menschen zur Arbeit nach München. Auf dem zweiten Platz liegt Frankfurt am Main, gefolgt von Hamburg. Im bayerischen Vergleich belegt München auch bei den sogenannten innerörtlichen Pendlern den ersten Rang. Gut 600.000 Menschen verlassen die Stadtgrenzen auf dem Weg zur Arbeit nicht. An zweiter Stelle liegt mit großem Abstand Nürnberg.

