Deutschland hat der Ukraine Mehrfach-Raketenwerfer geliefert

Corona-Infizierte sollen in Österreich nicht mehr in Isolation

Wien: In Österreich müssen sich Corona-Infizierte offenbar schon bald nicht mehr in Isolation begeben. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, wollen Gesundheitsminister Rauch und Arbeitsminister Kocher am Nachmittag eine entsprechende Verordnung in Wien präsentieren. Infizierte können demnach auch nach einem positiven Test das Haus verlassen. Sie müssen aber eine FFP2-Maske tragen - außer sie befinden sich im Freien oder können zu anderen einen Abstand von zwei Metern halten. Corona-Infizierten soll es untersagt werden, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Volksschulen zu betreten. Wer hingegen in solchen Einrichtungen arbeitet, darf diese auch bei einem positiven Test mit Maske betreten - vorausgesetzt, die Betroffenen fühlen sich nicht krank. Die Regeln in Österreich sollen im August in Kraft treten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2022 15:00 Uhr