Deutschland hat bislang 248 Ortskräfte aus Afghanistan ausgeflogen

Bundeswahlleiter empfiehlt frühzeitigen Antrag auf Briefwahl

Berlin: Wer bei der Bundestagswahl seine Stimme per Brief abgeben will, sollte den entsprechenden Antrag möglichst bald verschicken. Das empfiehlt Bundeswahlleiter Thiel, damit die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig eintreffen. Grundsätzlich ist der Antrag noch bis zum 24. September um 18 Uhr möglich; in Ausnahmefällen auch noch am Wahltag, 26. September bis 15 Uhr. Thiel unterstrich außerdem die Sicherheit der Briefwahl. Der Gesetzgeber habe verschiedene Vorkehrungen getroffen, um einen Missbrauch auszuschließen. Außerdem habe jeder Bürger das Recht, bei der Stimmenauszählung dabei zu sein. Es wird erwartet, dass in diesem Jahr der Anteil der Briefwähler wegen der Corona-Pandemie besonders hoch ausfällt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 12:15 Uhr