Deutschland hat 2024 sein Klimaziel erreicht

Berlin: Deutschland hat im vergangenen Jahr sein Klimaziel erreicht. Das zeigen Zahlen des Umweltbundesamtes. Demnach wurden 3,4 Prozent weniger klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen als im Jahr davor. Laut Klimaschutzminister Habeck und Umweltbundesamt liegt das vor allem daran, dass zur Stromerzeugung weniger fossile Energieträger wie Kohle verbrannt wurden. Die Klimaziele in den Bereichen Verkehr und Gebäude wurden nicht erreicht. Laut Klimaschutzgesetz muss der CO2-Ausstoß in Deutschland 2030 um zwei Drittel niedriger liegen als 1990. Habeck sagte, er sei zuversichtlich, dass dieses Ziel erreicht werde - auch dann, wenn die Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder wachsen sollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 10:00 Uhr