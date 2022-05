Deutschland hält an Maskenpflicht in Flugzeugen fest

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wer von einem Flughafen in Deutschland startet oder hier landet, muss weiterhin an Bord eine Maske tragen. Wie das Bundesgesundheitsministerium erläutert, darf die Maske nur beim Essen oder Trinken abgenommen werden. Dies entspreche den Empfehlungen der EU, so das Ministerium. Die EU hat die generelle Maskenpflicht im Flugverkehr zwar aufgehoben; die Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfehlen aber, dass in Fliegern dann eine Maskenpflicht gelten soll, wenn sie am Abflug- oder Zielort im öffentlichen Verkehr besteht. Das ist in Deutschland bundesweit für Fernzüge und Flugzeuge der Fall, im Nahverkehr ordnen dies jeweils die Länder an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 08:00 Uhr