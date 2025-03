Deutschland gibt weitere 300 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Syrien

Deutschland stellt weitere Millionen für Syrien bereit: Vor einer Geberkonferenz in Brüssel sagten die Ministerinnen Baerbock und Schulze 300 Millionen Euro vor allem für humanitäre Hilfen zu. Laut Pressemitteilung werden die Hilfsmaßnahmen nicht mit der syrischen Übergangsregierung, sondern ausschließlich über UN-Organisationen und NGOs umgesetzt. Außenministerin Baerbock verurteilte erneut die jüngsten Massaker an Zivilisten in Syrien und forderte eine umfassende Aufklärung.

