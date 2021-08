Deutschland gibt AstraZeneca-Dosen an Entwicklungsländer ab

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland gibt ab sofort alle weiteren Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffes ab. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, die Dosen gingen an die internationale Hilfsinitiative Covax. In einem ersten Schritt sollen 1,3 Millionen Dosen auf diese Weise in Entwicklungsländer gelangen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros hatte vor kurzem die ungleiche Verteilung von Impfstoff in der Welt beklagt. Heute forderte er von den reichen Ländern ein Moratorium für Auffrischungsimpfungen bis mindestens Ende September. Unterdessen hat sich die Europäische Union bis zu 200 Millionen Impfdosen des US-Herstellers Novavax gesichert. Dieser Impfstoff ist in der EU zwar noch gar nicht zugelassen, wird aber gerade geprüft. I

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 19:00 Uhr