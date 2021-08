Deutschland gibt AstraZeneca-Dosen an Entwicklungsländer ab

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland gibt ab sofort alle weiteren Lieferungen des Astrazeneca-Impfstoffes ab. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, die Dosen gingen an die internationale Hilfsinitiative Covax. In einem ersten Schritt sollen 1,3 Millionen Dosen auf diese Weise in Entwicklungsländer gelangen. Unterdessen hat sich die Europäische Union bis zu 200 Millionen Impfdosen des US-Herstellers Novavax gesichert. Dieser Impfstoff ist in der EU zwar noch gar nicht zugelassen, wird aber gerade geprüft. Im Gegensatz zu den aktuell verwendeten Präparaten handelt es sich bei ihm weder um einen mRNA-Impfstoff noch um ein Vektor-Vakzin. Stattdessen enthält er im Labor hergestellte Teile eines Proteins wie sie auch im Corona-Virus vorkommen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.08.2021 18:00 Uhr