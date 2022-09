Deutschland gibt 200 Millionen für Binnenflüchtlinge in Ukraine

Koalition vereinbart drittes Entlastungspaket

Berlin: Nach stundenlangen Verhandlungen haben sich die Spitzen der Ampel-Koalition auf ein drittes Entlastungspaket verständigt. "Es ist vollbracht", schrieb Bundesjustizminister Buschmann am Morgen via Twitter und fügte hinzu: "Sehr gutes Ergebnis." Details will Bundeskanzler Scholz gemeinsam mit den Vorsitzenden von SPD, Grünen und FDP, Esken, Nouripour und Lindner, bei einer Pressekonferenz um 11 Uhr vorstellen. Im Gespräch war zuletzt unter anderem eine umfassende Wohngeldreform, die den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausweiten soll. Außerdem könnten das für Anfang 2023 geplante Bürgergeld sowie das Abschmelzen der kalten Progression zum Paket dazugehören. SPD und Grüne haben darüber hinaus direkte Zahlungen an Haushalte etwa in Form einer erneuten Energiepreispauschale gefordert. Auch eine Nachfolge-Regelung für das 9-Euro-Ticket stand zur Debatte.

