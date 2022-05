Deutschland gibt 100 Millionen Euro für Naturschutzgebiete

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesentwicklungsministerium gibt weitere 100 Millionen Euro für die Stärkung der wertvollsten Naturschutzgebiete der Welt. Wie das Ministerium mitteilte, leistet Deutschland damit einen Beitrag zum Erhalt überlebenswichtiger Ökosysteme vor allem in Entwicklungsländern. Dies sei Teil des deutschen Engagements für die Weltnaturkonferenz im Herbst im chinesischen Kunming. Der Betrag fließt in den vor ein-einhalb Jahren gegründeten Weltnaturerbefonds. Dieser sichert die Grundfinanzierung herausragender Naturschutzgebiete. Der Fonds fördert bereits fünf Parks. Dazu zählen auch der Gunung-Leuser Nationalpark in Indonesien und der Madidi Nationalpark in Bolivien.

