Deutschland gewinnt Finale des Tennis-United-Cups

Zum Sport: Deutschland hat das Finale des Tennis-United-Cups gewonnen: Alexander Zverev, Angelique Kerber und Laura Siegemund setzten sich in Sydney gegen Polen durch. Gut lief es auch für die deutschen Wintersportler: So sicherte sich Langläufer Friedrich Moch im italienischen Val di Fiemme durch seinen zweiten Platz über 10 Kilometer auch in der Gesamtwertung der Tour de Ski Rang zwei. Die Biathlon-Staffel der Männer kam beim Weltcup in Oberhof ebenfalls auf Platz zwei ins Ziel. Der Sieg ging an den Topfavoriten Norwegen. Im alpinen Slalom von Kranjska Gora wurde Lena Dürr Zweite, hinter der Slowakin Petra Vlhova.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 20:30 Uhr