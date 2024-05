Deutschland gewinnt auch gegen Kasachstan deutlich

Ostrava: Bei der Eishockey-WM in Tschechien haben die deutschen Vizeweltmeister das Viertelfinale fest im Visier: Das Team gewann mit 8 zu 2 gegen Kasachstan. Für den Einzug in die K.O-Runde reicht voraussichtlich ein weiterer Sieg in den verbleibenden beiden Gruppenspielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 20:00 Uhr