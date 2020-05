Deutschland gedenkt Ende des Zweiten Weltkriegs

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland gedenkt heute dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel legen am Mittag einen Kranz an der Neuen Wache in Berlin nieder. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete am 8. Mai 1945 der von Hitler-Deutschland entfesselte Krieg in Europa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 01:00 Uhr