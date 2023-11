Deutschland gedenkt der Novemberpogrome von 1938

Berlin: Mit Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen ist in ganz Deutschland der Novemberpogrome von 1938 gedacht worden. Der Bundestag rief aus diesem Anlass und vor dem Hintergrund zahlreicher antisemitischer Straftaten zum Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland auf. Bundeskanzler Scholz warnte, jede Form von Antisemitismus vergifte die Gesellschaft. Die offenen Anfeindungen und Bedrohungen jüdischer Mitbürger empörten und beschämten ihn zutiefst. Der Kanzler betonte, Antisemitismus werde nicht geduldet. Wer Terrorismus unterstütze und antisemitisch hetze, werde strafrechtlich verfolgt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, mahnte, es sei etwas aus den Fugen geraten. Er erkenne Deutschland mitunter nicht wieder. So sei zugelassen worden, dass es sagbar erscheine, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Schuster betonte zugleich, anders als 1938 schütze der Staat heute die jüdische Gemeinschaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 21:45 Uhr