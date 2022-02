Deutschland gedenkt der beiden getöteten Polizeibeamten

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kusel: In ganz Deutschland haben Kollegen mit einer Schweigeminute an die beiden getöteten Polizisten erinnert. Auch andere öffentliche Einrichtungen, wie Schulen, beteiligten sich daran. Viele Beamte wollten um 10 Uhr auf den Straßen anhalten, das Blaulicht einschalten und sich neben die Fahrzeuge stellen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte vor Beginn einer nicht öffentlichen Trauerfeier für Angehörige der Opfer und der Polizei, es sei der Verlust zweier junger, lebensfroher Menschen zu beklagen, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten. Sie verwies gleichzeitig auf Hasskommentare im Internet, die, so Dreyer wörtlich, widerwärtig seien. Vor vier Tagen waren im Landkreis Kusel zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden, nachdem sie das Fahrzeug mutmaßlicher Wilderer kontrolliert hatten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.02.2022 10:15 Uhr