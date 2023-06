Deutschland gbit eine Milliarde für Syrien-Hilfe

Meldungsarchiv - 15.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Deutschland wird gut eine Milliarde Euro bereitstellen, um die Flüchtlingskrise in Syrien und der Region zu bewältigen. Das gab Entwicklungsministerin Schulze bei einer Geberkonferenz bekannt. Es wäre ein fataler Fehler, die Syrienkrise jetzt zu vergessen, sagte Schulze. Die zerstörerische Mischung aus Bürgerkrieg, Massenflucht, Dürrekatastrophe und Erdbeben habe katastrophale Folgen, so die SPD-Politikerin weiter. Laut einem Sprecher kommen die zugesagten Gelder aus dem Entwicklungsministerium und dem Auswärtigen Amt. Nach zwölf Jahren Bürgerkrieg und der Erdbebenkatastrophe im Februar dieses Jahres ist Syrien in weiten Teilen zerstört. Mit dem Geld aus Deutschland soll etwa die Reparatur von Trinkwasserleitungen finanziert und Landwirten geholfen werden.

