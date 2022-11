Deutschland fordert mehr Zusammenarbeit bei Verfolgung von Kriegsverbrechen

Nachrichtenarchiv - 27.11.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine will Deutschland künftig eine führende Rolle übernehmen. Dafür sprach sich Bundesjustizminister Buschmann in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" aus. Derzeit ermitteln neben dem internationalen Strafgerichtshof auch einzelne Nationen. Buschmann forderte vor dem morgigen G7-Justizministertreffen mehr internationale Koordination. Dann könnten die vielen Beweismittel zwischen den Behörden einfacher ausgetauscht werden. Der deutsche Justizminister will auch die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen verbessern. Auch sie haben Augenzeugen von Kriegsverbrechen befragt. Buschmann erklärte, die Vernehmungen sollten künftig seltener, aber dann durch geschultes Personal erfolgen. Auch hier werde sich Deutschland in Zukunft mehr engagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2022 18:00 Uhr