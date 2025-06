Deutschland fordert Israel zur Versorgung der Palästinenser durch die UN auf

Deutschland appelliert an Israel wegen Hunger in Gaza: Die Bundesregierung hat die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu aufgefordert, die Menschen im Gazastreifen wieder mit Hilfe der Vereinten Nationen zu versorgen. Israel müsse Sorge tragen, dass das humanitäre Völkerrecht dort eingehalten werde. In den vergangenen Tagen sind viele Menschen in Gaza ums Leben gekommen, als sie Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter an Verteilstellen einer umstrittenen Organisation abholen wollten.

