Deutschland fördert Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein

Brüssel: Der schwedische Konzern Northvolt kann wie geplant in Schleswig-Holstein eine große Batteriezellenfabrik für Elektroautos bauen. Deutschland fördert den Bau mit gut 900 Millionen Euro. Die EU-Kommission hat die Hilfen genehmigt. Es sei die erste Einzelbeihilfe, die genehmigt wurde, um zu verhindern, dass eine Investition aus Europa abgezogen wird, so EU-Kommissarin Vestager. Northvolt will in einer Fabrik im Kreis Dithmarschen ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Das Projekt wird das größte Industrievorhaben in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2024 14:00 Uhr