Deutschland feiert seine Einheit

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland feiert heute 30 Jahre Wiedervereinigung. Aus diesem Anlass treffen sich um 8 Uhr Bayerns MInisterpräsident Söder und sein sächsischer Amtskollege Kretschmer zu einem Frühstück im sächsischen Heinersgrün. Dem BR sagte Kretschmer, er sehe die Deutsche Einheit inzwischen als vollendet an. Die vergangenen 30 Jahre seien ein Beleg dafür, was eine Gesellschaft schaffen kann, wenn die Menschen miteinander reden und gestalten wollen. Wörtlich sagte Kretschmer: "Ost und West sind zusammengewachsen und haben dieses tolle Deutschland gestaltet." Corona-bedingt finden in diesem Jahr eher kleinere Feiern statt. Im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth etwa gibt es nur einen ökumenischen Gottesdienst in einem offenen Zelt. Der zentrale Festakt in Potsdam findet ebenfalls unter Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die Hauptansprache wird Bundespräsident Steinmeier halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 06:00 Uhr