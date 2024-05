Deutschland feiert 75 Jahre Grundgesetz mit einem Staatsakt

Berlin: Zur Stunde läuft der Staatsakt zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes. Die zentrale Rede hält Bundespräsident Steinmeiner. Steinmeier schrieb zuvor auf seiner Internetseite, dass dieses Grundgesetz die Grundlage dafür sei, dass in unserem Staat Freiheit und Demokratie und Recht das Zusammenleben bestimmen würden. Anlässlich des Jubiläums fand am Morgen ein ökumenischer Gottesdient in der Berliner Marienkirche statt. Die Spitzen aller Verfassungsorgane nahmen teil. Der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz, Gerber, und die EKD-Ratsvorsitzende Fehrs bezeichneten das Grundgesetz als Garant für ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft. Heute vor 75 Jahren ist das Grundgesetz unterzeichnet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 12:15 Uhr