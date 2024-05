Deutschland feiert 75 Jahre Grundgesetz mit einem Staatsakt

Berlin: Heute vor 75 Jahren ist das Grundgesetz unterzeichnet worden. In der Hauptstadt wird das Jubiläum mit einem Staatsakt gefeiert. In der Marienkirche gab es einen ökumenischen Gottesdienst, an dem neben Bundespräsident Steinmeier die Spitzen aller Verfassungsorgane teilnahmen. Der stellvertretende Vorsitzende der Bischofskonferenz, Gerber, und die EKD-Ratsvorsitzende Fehrs bezeichneten das Grundgesetz als Garant für ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft. Die zentrale Rede hält Bundespräsident Steinmeiner beim Staatsakt am Mittag. Auf seiner Internetseite schreibt er, Deutschland blicke auf 75 Jahre Freiheit, Frieden und Demokratie zurück – eine Erfolgsgeschichte, die das Grundgesetz ermöglicht habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 11:45 Uhr